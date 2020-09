Ex-St.-Paulianer Nehrig wechselt nach Berlin

Bernd Nehrig wechselt von Braunschweig nach Berlin. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lno) – Fußball-Profi Bernd Nehrig hat Eintracht Braunschweig verlassen und spielt künftig für den Regionalligisten Viktoria Berlin. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler stand zwischen 2013 und Dezember 2018 beim FC St. Pauli unter Vertrag und führte die Mannschaft als Kapitän.

«Es waren eineinhalb ereignisreiche Jahre. Was in den 18 Monaten passiert ist, erleben manche nicht in zehn Jahren», sagte Nehrig über seine Braunschweiger Zeit. «Es war dennoch eine extrem schöne Zeit, deswegen verlasse ich das Team auch mit einem weinenden Auge. Ich bin unglaublich stolz, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein.»

