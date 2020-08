Sandhausens ehemaliger Spieler Leart Paqarada. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Sandhausen/Hamburg (dpa/lsw) – Linksverteidiger Leart Paqarada hat nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen einen neuen Verein gefunden. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei zum Ligarivalen FC St. Pauli und erhält einen Dreijahresvertrag, wie die Hamburger am Sonntag mitteilten. Sein Vertrag in Sandhausen war am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

