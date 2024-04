Ex-Profi Bartels: Holstein Kiel und FC St. Pauli steigen auf

Hamburg (dpa/lno) –

Der ehemalige Fußball-Profi Fin Bartels ist vom Bundesliga-Aufstieg seiner ehemaligen Clubs Holstein Kiel und FC St. Pauli überzeugt. «Ich tippe, dass die Tabelle so bleibt, wie sie ist. Ich würde mir das auf jeden Fall so wünschen», sagte der 37-Jährige am Sonntagabend im «Sportclub» des NDR-Fernsehens.

Nach dem 30. Spieltag führt Holstein Kiel die Tabelle mit einem Punkt vor dem FC St. Pauli an. Wenn es dabei bleibt, steigen beide Vereine direkt auf. Auf dem Aufstiegsrelegationsplatz drei steht Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer haben bei noch vier ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand auf Kiel und fünf auf den Kiezclub aus Hamburg.

Bartels hatte in der vergangenen Saison seine Karriere bei Holstein Kiel beendet. Bei dem Verein hatte der gebürtige Kieler auch schon in der Jugend gespielt. Anschließend wechselte der Stürmer zu Hansa Rostock (2007 bis 2010) und spielte danach von 2010 bis 2014 beim FC St. Pauli. Über Werder Bremen (2014 bis 2020) kehrte er an die Förde zurück.

Vor allem Holstein Kiel begeistert Bartels in dieser Saison. «Das ist sensationell. Nach dem Riesenumbruch konnte das keiner erwarten», sagte er. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp sei «völlig verdient am Platz an der Sonne». Holstein Kiel hatte vor der Saison 16 Spieler abgegeben und in erster Linie junge und entwicklungsfähige Spieler geholt.

Er habe gesagt, dass der Umbruch «Chance und Risiko zugleich» sei, betonte Bartels. Mit diesem Umbruch habe das Trainerteam «die Mannschaft geformt, die sie selber zusammengestellt haben», meinte er. Es sei eine gute Mischung, aus erfahrenen und jungen Spielern, «die ein Ziel haben und den Plan, den das Trainerteam vorgibt, voll und ganz nachgehen und versuchen umzusetzen».