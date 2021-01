Ex-Pastor wegen Betruges und Urkundenfälschung vor Gericht

Justitia-Statue. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hildesheim (dpa/lni) – Ein früherer Pastor muss sich ab heute wegen gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung am Landgericht Hildesheim verantworten. Der 61-Jährige soll in 163 Fällen gefälschte oder fingierte Quittungen beziehungsweise Rechnungen beim Kirchenamt Hildesheim zur Erstattung eingereicht haben, um sich Geld zu verschaffen, wie das Landgericht Hildesheim mitteilte. So soll der Ex-Pastor zwischen September 2012 und Dezember 2016 mehr als 52 000 Euro erbeutet haben. Einen Teil davon soll er aber schon zurückgezahlt haben.

Nach den selbst gebastelten Belegen sollen unter anderem Essenslieferungen, Verbrauchs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde, Bücher oder Musikinstrumente bezahlt worden sein. Der Pastor leitete eine Kirchengemeinde in Eime im Landkreis Hildesheim und war Vorstandsmitglied des Kirchenverbandes Elze-Eime.

Prozessvorschau des Landgerichts Hildesheim für Januar