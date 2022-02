Ex-OB wegen Rathausaffäre vor Gericht: Revisionsprozess

Eine Frau betritt das Landgericht Hannover. Foto: picture alliance / Holger Hollemann/dpa

Hannover (dpa/lni) – Neue Runde in der Rathausaffäre um unrechtmäßig gezahlte Zulagen: Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok muss sich heute an erneut vor Gericht verantworten. Der Bundesgerichtshof hatte zuvor einen Freispruch des SPD-Politikers vom Vorwurf der Untreue aufgehoben. Auch für seinen Ex-Büroleiter Frank Herbert ist der Fall nicht ausgestanden: Seine Verurteilung wegen Betruges durch Unterlassen wurde ebenfalls aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Hannover zurückverwiesen. Für den Revisionsprozess sind sechs Fortsetzungstermine vorgesehen (Az.: 46 KLs 18/21).

In der Affäre geht es um Zulagen von rund 49.500 Euro, die der Büroleiter und Chefjurist Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten hatte. Seit Oktober 2017 soll Schostok von der Rechtswidrigkeit der Zulage gewusst, sie aber nicht gestoppt haben. Im Zuge der Affäre war er als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zurückgetreten.

