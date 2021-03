Ex-NFL-Profi Edebali wechselt zu den Hamburg Sea Devils

Hamburg (dpa) – Die Hamburg Sea Devils haben mit der Verpflichtung von Kasim Edebali einen echten Coup für ihre Premierensaison in der European League of Football (ELF) gelandet. Der 31 Jahre alte Defensivspieler absolvierte von 2014 bis 2018 insgesamt 62 Spiele für die New Orleans Saints und die Cincinnati Bengals in der nordamerikanischen Profiliga NFL. Zudem stand er bei den Denver Broncos, den Detroit Lions, den Los Angeles Rams, den Chicago Bears, den Philadelphia Eagles und den Oakland Raiders unter Vertrag, blieb dort aber ohne Spielzeit.

Der gebürtige Hamburger freut sich, nach zwölf Jahren in den USA in seine Heimat zurückzukehren. «Es bedeutet mir viel, in Hamburg für die Sea Devils spielen zu können», sagte der 1,88 Meter große und 116 Kilogramm schwere Pass Rusher, der bei den Hamburg Huskies mit dem Football begann. Hamburgs General Manager Max Paatz sagte über Edebali: «Er wird als «Local Hero» das Gesicht unseres Teams und ist ein Vorbild gerade auch für unsere jungen Spieler.»

Die erste Saison in der ELF soll am 30. Juni starten. Außer den Hamburgern gehen fünf weitere Mannschaften aus Deutschland sowie je ein Team aus Polen und Spanien ins Rennen. Kasim Edebali: «Es ist unser Ziel, den ersten Titel der European League of Football zu gewinnen.»

