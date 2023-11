Ex-Nationalspieler wechselt von Wolfsburg nach Bremerhaven

Wolfsburg (dpa) –

Der frühere Nationalspieler Sebastian Furchner wird den Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg nach knapp eineinhalb Jahren als Team-Manager vorzeitig verlassen und zum Konkurrenten Fischtown Pinguins nach Bremerhaven wechseln. Der 41-Jährige verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung wie die Grizzlys am Montag bekannt gaben. «Familiäre Beweggründe und eine sich neu bietende sportliche Herausforderung waren dabei ausschlaggebend», hieß es in einer Mitteilung.

Zum 1. Januar des kommenden Jahres wird Furchner den neuen Job antreten. «Die sich für mich bietende Herausforderung ist sehr attraktiv und bietet mir eine Chance, die ich so schnell nicht erwartet hätte und die sich so in der Form wahrscheinlich nicht so schnell wieder ergeben wird», wurde Furchner in einer Mitteilung der Bremerhavener zitiert. Zwischen 2001 und 2002 hatte er auch für Bremerhaven gespielt. Furchner, der mehr als 20 Jahre in der Deutschen Eishockey Liga spielte und zwischen 2008 und 2022 für die Grizzlys auflief, war zur Saison 2022/2023 ins Management der Wolfsburger gewechselt. In seiner Zeit als Spieler wurde er sechsmal Vize-Meister und gewann zweimal den Pokal. Der gebürtige Kaufbeurer ist mit 302 Treffern drittbester Torschütze der DEL-Geschichte und mit 1115 Partien der Spieler mit den zweitmeisten Pflichtspielen.