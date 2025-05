Hannover (dpa) –

Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg beendet seine Karriere als aktiver Fußballer. In einer Videobotschaft teilte der 33 Jahre alte Abwehrspieler des Zweitligisten Hannover 96 seinen Entschluss mit: «Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe: Ich habe viele Spiele auf Top-Niveau spielen, mich mit herausragenden Spielern messen und für die Nationalmannschaft auflaufen dürfen.»

Halstenberg wurde in Laatzen unweit von Hannover geboren und im 96-Nachwuchs ausgebildet. Über die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und den FC St. Pauli kam er 2015 zu RB Leipzig. Mit den Sachsen spielte der Innenverteidiger in der Champions League und wurde zum Nationalspieler. Neunmal lief Halstenberg für die DFB-Auswahl auf und erzielte dabei einen Treffer.

Rückkehr nach Hannover auch aus familiären Gründen

Nicht zuletzt aus familiären Gründen erfolgte 2023 die Rückkehr nach Hannover: «Meine Karriere wäre aber nicht komplett gewesen ohne die Rückkehr vor zwei Jahren. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich einfach das Gefühl habe, dass es nun gut ist. Ich freue mich auf Zeit mit meiner Familie, die oft zurückstecken musste», sagte Halstenberg.

Die offizielle Verabschiedung soll am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth erfolgen. Das letzte Spiel wäre dann am 18. Mai die Begegnung bei Hertha BSC. Kommt Halstenberg in beiden Spielen zum Einsatz hätte er 138 Zweitliga-, 165 Bundesliga-, 25 DFB-Pokal- und 20 Champions-League-Spiele auf seinem Konto.