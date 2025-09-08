Ex-Ministerpräsident verkauft Currywurst für guten Zweck

Lübeck (dpa/lno) –

Der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Björn Engholm, soll am Mittwoch die Heilsarmee unterstützen. Engholm (85) werde in Lübeck vor dem Café «Salut» an der Untertrave Currywurst verkaufen, teilte die Heilsarmee mit.

In dem von der Heilsarmee betriebenen Café bekommen Menschen mit wenig Geld seit 2008 Frühstück, Mittagessen und andere Speisen zu günstigen Preisen. Die Einrichtung ist den Angaben zufolge von der Schließung bedroht, weil die Hansestadt im Zuge ihrer Haushaltskonsolidierung den Zuschuss von jährlich rund 120.000 Euro streichen will.