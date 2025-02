Ex-Leipziger Blessin will RB «ein bisschen wütender» machen

Hamburg (dpa) –

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli will seinen Ex-Club RB Leipzig am Sonntag in der Fußball-Bundesliga ärgern. Die Partie (17.30 Uhr/DAZN) bei den Sachsen sei «eine Chance, sie vielleicht noch ein bisschen wütender zu machen», sagte Blessin. Hintergrund ist, dass die Leipziger zuletzt vor allem gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte Schwächen zeigten.

Blessin arbeitete viele Jahre im Jugendbereich von RB. Er wies darauf hin, dass es bei den besonders in der Champions League erfolglosen Sachsen in der vergangenen Zeit «ein bisschen rumort» habe. RB hatte in den vergangenen Wochen beim Tabellenletzten Bochum und dem 14. Union Berlin jeweils nur einen Punkt mitgenommen, in Bochum dabei sogar 3:0 aus der Hand gegeben.

St. Pauli ohne zwei Leistungsträger

Die Stimmung der Hamburger wird durch die mehrwöchigen Verletzungsausfälle von Abwehrspieler Manolis Saliakas (Oberschenkel) und Offensivspieler Morgan Guilavogui (Sprunggelenk) geschmälert.

In der Hinrunde lieferte der Kiez-Club zwei starke Leistungen gegen RB ab. In der Bundesliga erkämpfte St. Pauli ein 0:0. In der 2. Runde des DFB-Pokals unterlagen die Hamburger mit 2:4 in Leipzig.