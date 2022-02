Ex-Landesbischof Ulrich spielt am Theater den Großinquisitor

Der frühere evangelische Landesbischof Gerhard Ulrich. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Der frühere evangelische Landesbischof Gerhard Ulrich spielt am Kieler Theater in einer Neuinszenierung von Friedrich Schillers «Don Karlos» den katholischen Großinquisitor. Diese Besetzung kündigte das Theater am Freitag an. Premiere im Schauspielhaus ist am 23. April.

Der 71-jährige Ulrich hatte vor seiner theologischen Laufbahn auch Schauspiel studiert. Seit 2015 steht er mit dem Format «Theaterpredigt» auf der Bühne, unter anderem am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und am Theater Kiel.

2008 war Ulrich zum Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein gewählt worden. Von 2013 bis zum Ruhestand 2019 amtierte er als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-194887/4