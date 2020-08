Ex-Kieler Seydel wechselt von Mainz nach Darmstadt

Aaron Seydel beim offiziellen Fototermin. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz/Darmstadt (dpa) – Der ehemalige Kieler Profi Aaron Seydel verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und wechselt zum Zweitligisten SV Darmstadt 98. Der 24 Jahre alte Stürmer erhielt in Darmstadt einen Zweijahresvertrag, wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten. Zuletzt war der gebürtige Hesse an Jahn Regensburg verliehen worden. Zuvor war er von 2017 bis 2019 als Leihgabe bei Holstein Kiel. Seydel stammt aus dem Nachwuchszentrum der Mainzer, kam in der Bundesliga aber nur sporadisch zum Einsatz.

Mittteilung Mainz

Mitteilung Darmstadt