Ex-Kieler Remberg warnt HSV vor Holstein

Kiel (dpa) –

Der frühere Kieler Nicolai Remberg hat seine Teamkollegen beim Hamburger SV vor dem Gegner im DFB-Pokal-Achtelfinale gewarnt. Zwar ist Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga aktuell nur Tabellen-13. mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Dennoch erwartet Remberg an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) keine leichte Aufgabe.

«Die Spiele, die ich von Kiel gesehen habe, waren gut. Es waren viele Partien dabei, in denen sie gut gekickt und viele Torchancen kreiert haben», sagte Remberg über den Club, von dem er im Sommer zum HSV gewechselt war. «Sie haben sich bisher noch nicht so belohnt. Eine Mannschaft, die den Ergebnissen etwas hinterherläuft, hat nochmal eine andere Power, weil sie ein anderes Gesicht zeigen will.»

Remberg spielte insgesamt zwei Jahre für die Kieler und stieg mit den Störchen 2024 in die Erste Liga auf.