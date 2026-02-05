Ex-HSV-Vorstand Boldt arbeitet für Klopp-Berater

Hamburg (dpa) –

Jonas Boldt wird Berater. Knapp zwei Jahre nach seinem Aus als Sportvorstand des Hamburger SV steigt der 44-Jährige als Senior Advisor bei der Firma projektFive von Marc Kosicke ein. Das teilten die beiden auf dem Sportbusiness-Kongress Spobis in Hamburg mit. Kosickes bekanntester Klient ist der ehemalige Dortmunder und Liverpooler Trainer Jürgen Klopp.

«Die Zusammensetzung des Teams, die klare Vision und die Ambition, Trainer, Athleten und Persönlichkeiten ganzheitlich zu begleiten, haben mich sofort überzeugt», sagte Boldt. Er wolle seine Erfahrung einbringen, «um Talente zu fördern und gemeinsam bewährte und neue Wege im Sportbusiness zu gehen».

Boldt sei «eine herausragende Persönlichkeit im deutschen Sport», meinte projektFive-Geschäftsführer Kosicke. «Mit ihm setzen wir ein klares Zeichen für unseren Anspruch, Trainer, Athleten und Persönlichkeiten auf höchstem Niveau zu beraten und Karrieren zu entwickeln.»

Boldt nach der HSV-Zeit schon als Berater tätig

Boldt war nach dem Ende seiner fünfjährigen Dienstzeit beim HSV bereits als Berater tätig. Gemeinsam mit dem zweimaligen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste (41) hatte er die Agentur POWWOW Sports gegründet. Diese unterstützt Sportlerinnen und Sportler bei der Persönlichkeitsentwicklung.

Bei projectFive soll er ebenfalls in dem Bereich arbeiten. Die Firma ist nach eigenen Angaben ein eigenständiges Unternehmen der Sportmarketingagentur Sportfive.

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Spobis-Kongresses im CCH wollte Boldt nicht ausschließen, irgendwann wieder bei einem Fußball-Club zu arbeiten. Er war seit seinem Ausscheiden beim heutigen Bundesligisten HSV immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Unter anderem war er bei Hertha BSC und bei 1899 Hoffenheim im Gespräch.