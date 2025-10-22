Ex-HSV-Towart Mickel wird Koordinator im Nachwuchsbereich

Hamburg (dpa/lno) –

Der ehemalige HSV-Torwart Tom Mickel hat wenige Monate nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe beim Hamburger Fußball-Bundesligisten übernommen. Wie der Verein mitteilte, wird der 36-Jährige von sofort an HSV-Nachwuchskoordinator des Übergangsbereichs. Mickels Aufgabe ist es, junge Talente zu begleiten, die vor einer Profikarriere stehen.

«Mir geht es ganz klar um die bestmögliche Entwicklung unserer Jungs», nannte der Ex-Profi als Ziel. Der Anspruch müsse sein, «dass die besten Jungs in ihrem Jahrgang die Raute auf der Brust tragen und dass wir sie optimal für ihre spätere Profikarriere beim HSV vorbereiten». Darauf habe er «total Bock».

Mickel war 2009 aus Cottbus zum HSV gekommen. Nur von Januar 2013 bis Juli 2015 war er bei der SpVgg Greuther Fürth. Auch wenn er zumeist als zweiter oder dritter Torwart im HSV-Kader stand, erarbeitete er sich große Anerkennung im Verein und in der Mannschaft. Insgesamt kam er auf zwei Bundesliga-Einsätze, drei Zweitliga-Partien und ein DFB-Pokal-Spiel für die HSV-Profis und 111 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft der Hamburger.