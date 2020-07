Ex-HSV-Spieler Schopp verlängert Vertrag in Österreich

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hartberg (dpa) – Ex-HSV-Profi Markus Schopp bleibt Trainer des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg. Schopp verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, wie der Verein aus der Steiermark am Samstag bekanntgab. Der 46-Jährige ist seit Sommer 2018 Chefcoach. In Schopps erster Saison schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt, in der Spielzeit 2019/20 gelang die Qualifikation für den Europacup.

«Meine Mission in Hartberg ist noch nicht beendet», sagte Schopp laut Mitteilung. Es gebe verschiedene Bereiche, in denen sie sich noch verbessern könnten. «Ich freue mich auf eine weitere Saison mit dem Klub in der 1. Bundesliga und die ein oder andere spannende Europa League-Partie.»

Schopp war früher Mittelfeldspieler und stand von 1996 bis 1998 beim Hamburger SV unter Vertrag. Der gebürtige Grazer spielte zudem in der österreichischen Nationalmannschaft.

