Ex-HSV-Spieler Kittel über Polzin: «Ein Fußball-Besessener»

Hamburg (dpa/lno) –

Der ehemalige HSV-Profi Sonny Kittel hat Merlin Polzin für dessen Arbeit als Cheftrainer des Hamburger Fußball-Bundesligisten gelobt. «Ich war mir nicht sicher, wie er es dann in der Rolle als Cheftrainer meistert. Aber wie er es geschafft hat, war am Ende sensationell», sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview mit hsv.de. «Wenn du die richtigen Schlüsse ziehst und aufsteigst, gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen.»

Polzin ist seit einem Jahr für die Mannschaft des Hamburger SV verantwortlich. Er übernahm zunächst interimsmäßig nach der Trennung von Steffen Baumgart die Aufgaben, kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres wurde er offiziell zum Cheftrainer befördert. Der 35-Jährige führte den Hamburger SV im vergangenen Mai nach sieben Jahren in die Bundesliga zurück.

Kittel traf gegen den VfB Stuttgart – und ging

Kittel hatte in seiner Zeit beim HSV von 2019 bis 2023 eng mit Polzin zusammengearbeitet. «Merlin hat eine ganz hohe Fußballkenntnis. Ich habe mit ihm so viel zu tun gehabt wie nur mit ganz wenigen anderen Coaches aus einem Trainerteam», sagte er. «Wir haben uns extrem viel über Fußball ausgetauscht. Er ist genauso wie ich ein Fußball-Besessener, weshalb wir uns auf dieser Ebene sehr gut verstanden haben.»

Kittel verabschiedete sich vom HSV im Juni 2023 mit seinem Treffer im Relegations-Rückspiel um den Aufstieg gegen den VfB Stuttgart. Dennoch reichte es nicht mehr zum Aufstieg. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kommt es zum Wiedersehen des HSV mit den Schwaben – ohne Kittel.

Kittel: «Habe HSV immer gelebt»

«Es war mein letztes Mal – das letzte Mal im Volksparkstadion, das letzte Mal dieses Trikot tragen», erinnerte er sich an die Partie vor zweieinhalb Jahren gegen den VfB im Volksparkstadion. «Ich habe mich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert und ihn immer gelebt. Es hat mir extrem viel bedeutet. Deshalb war ich auch sehr lange traurig darüber, dass es auseinandergegangen ist.»

Aktuell ist Kittel vereinslos. Nach seiner Zeit beim HSV spielte er in Polen, Australien und in der Schweiz.