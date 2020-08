Ex-HSV-Assistenztrainer Schweinsteiger wechselt zu Nürnberg

Nürnberg (dpa/lno) – Der frühere HSV-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger hat einen neuen Verein gefunden. Der 38-Jährige wechselt zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg und wird einer der Assistenten des neuen Cheftrainers Robert Klauß. Das teilte der Club am Donnerstag zum Trainingsauftakt mit. In Nürnberg trifft Schweinsteiger wieder auf seinen früheren Chefcoach Dieter Hecking. Mit ihm arbeitete er bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison beim Hamburger SV zusammen. Der 55-jährige Hecking ist seit kurzem Sportvorstand bei den Franken.

Der HSV hatte in der abgelaufenen Spielzeit zum zweiten Mal nacheinander als Tabellenvierter die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Daraufhin wurden die Verträge von Hecking und dessen Dauer-Assistenten Dirk Bremser nach nur einem Jahr nicht verlängert. Schweinsteiger und Hecking-Nachfolger Daniel Thioune konnten sich auf eine Zusammenarbeit nicht einigen, so dass der ältere Bruder von 2014-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ebenfalls die Hanseaten verließ.

Im HSV-Podcast des «Hamburger Abendblatt» hatte er am Montag erklärt, sich auf lange Sicht als Chef zu sehen. Zunächst würde er erst einmal eine Auslandshospitanz planen. Vorzugsweise bei Leeds Uniteds Trainer Marcelo Bielsa oder auch Atalanta Bergamos Gian Piero Gasperini. Nun folgte Schweinsteiger dem Ruf seines Ex-Chefs.

Außer ihm wurde das Trainerteam in Nürnberg um Athletiktrainer Tobias Dippert (38) und Torwarttrainer Dennis Neudahm (33) ergänzt. Das Trio solle zeitnah seine Arbeit aufnehmen, hieß es. Bereits zum Team gehören Co-Trainer Frank Steinmetz und Videoanalyst Maurizio Zoccola.

«Wir freuen uns, drei sehr gute Spezialtrainer in ihrem jeweiligen Bereich für uns gewonnen zu haben. Alle drei haben in ihrem letzten Verein schon nachgewiesen, dass sie auf einem hohen Niveau arbeiten können. Damit ist unser junges, dynamische Trainerteam komplett», meinte Hecking.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg

Nürnberger Sommerfahrplan

Mitteilung