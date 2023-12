Ex-Holstein-Coach lobt Kiel: «Außergewöhnliche Leistung»

Bremen/Kiel (dpa) –

Werder Bremens Trainer Ole Werner hat seinen Ex-Club Holstein Kiel für die erlangte Herbst-Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga gelobt. Laut dem Coach ist das Überwintern auf Tabellenplatz eins eine «außergewöhnliche Leistung», wie der 35-Jährige am Montag in Bremen sagte.

Werner lobte, wie der Club, den er ab Herbst 2019 knapp zwei Jahre trainierte, im Sommer «einen großen Umbruch» bewältigt hat. Viele Profis waren gegangen, viele neue hinzugekommen. Das sei keine «leichte Aufgabe» gewesen. «Und die wurde offenbar hervorragend gemeistert. Deshalb freut es mich für alle, die ich kenne, für den Verein generell, dass sie dieses Jahr eine sehr gute Rolle spielen und auch wahrscheinlich alle Möglichkeiten haben, eine sehr, sehr erfolgreiche Saison am Ende auf das Parkett zu legen.»

Werner war als Kiel-Coach 2021 in der Aufstiegsrelegation gegen den 1. FC Köln am Sprung in die erste Liga gescheitert. Ein Jahr später gelang ihm der direkte Aufstieg als Coach der Bremer.