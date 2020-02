Ex-Hannover-Stürmer Jonathas hat neuen Club in Spanien

Fußballspieler Jonathas steht in der HDI-Arena. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Der brasilianische Stürmer Jonathas hat fünf Monate nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 einen neuen Verein gefunden. Der Rekordtransfer der Niedersachsen unterschrieb am Freitagabend kurz vor dem Ende der Transferfrist einen Vertrag beim spanischen Zweitligisten FC Elche. Der 30-Jährige spielt bereits zum zweiten Mal in seiner bewegten Karriere für Elche. Jonathas hatte in den vergangenen zwölf Jahren für 13 verschiedene Vereine in sechs verschiedenen Ländern gespielt. 2017 war er für rund zehn Millionen Euro vom russischen Club Rubin Kasan nach Hannover gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen.

Homepage von Hannover 96

Mitteilung des FC Elche

Karrieredaten von Jonathas