Ex-Hannover-Profi Ostrzolek wechselt nach Österreich

Matthias Ostrzolek. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Wien (dpa) – Nach sechs Jahren bei Hannover 96 und dem Hamburger SV ist Fußball-Profi Matthias Ostrzolek am Sonntag zum österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling gewechselt. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb dort nach einem halben Jahr ohne Verein einen bis 2022 gültigen Vertrag. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler war in Deutschland auch noch für den VfL Bochum und den FC Augsburg aktiv. Sein Vertrag in Hannover wurde nach der vergangenen Saison nicht verlängert. «Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und kann es kaum erwarten mit den Jungs am Platz zu stehen und Gas zu geben», sagte Ostrzolek.

