Ex-Hamburger Marcus Berg kehrt nach Göteborg zurück

Der frühere HSV-Profi Marcus Berg kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Stockholm (dpa) – Der frühere HSV-Profi Marcus Berg kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Der 34-Jährige wechselt nach der Fußball-EM im Sommer vom russischen Erstligisten Krasnodar zum IFK Göteborg, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. Das teilte der schwedische Club am Montag mit. Beim IFK hatte der Mittelstürmer einst seinen ersten Profivertrag unterschrieben, ehe er später auch in Hamburg in der Sturmspitze gestanden hatte.

«Es ist immer ein Traum gewesen, nach Hause zu kommen und wieder hier zu spielen», wurde Berg in einer Vereinsmitteilung zitiert. 2007 war er mit dem Verein aus der zweitgrößten Stadt seines Landes schwedischer Meister geworden.

Bereits Anfang März hatte das schwedische «Aftonbladet» unter Berufung auf informierte Kreise gemeldet, dass Nationalspieler Berg sowie Borussia Mönchengladbachs Linksverteidiger Oscar Wendt im Sommer nach Göteborg zurückkehren werden. Offiziell bestätigt wurde das damals nicht. Sowohl Bergs Vertrag in Krasnodar als auch der von Fan-Liebling Wendt in Gladbach laufen Ende Juni aus. Auch für Wendt war IFK Göteborg die erste Profi-Station gewesen. Von Gladbach gibt es noch keine Bestätigung für einen möglichen Wechsel von Wendt.

