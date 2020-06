Ex-Fußballer Hoins will depressiven Mitmenschen helfen

Lübeck (dpa/lno) – Der an einer Depression erkrankte Dennis Hoins sieht in seinem Bekenntnis zum vorzeitigen Ende seiner Fußball-Karriere eine Ermunterung für andere Betroffene zu mehr Offenheit. Der 27-Jährige hatte am vergangenen Wochenende verkündet, wegen seiner Erkrankung seinen Vertrag beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck nicht zu verlängern und seine Fußballer-Laufbahn zu beenden. «Ich denke, damit kann ich anderen helfen, denen es ähnlich geht wie mir, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben», sagte Hoins den «Lübecker Nachrichten» (Dienstag). Er sei mit seiner Erkrankung sehr offen umgegangen. «Mein Umfeld, meine Freunde – alle wussten Bescheid.»

Hoins hatte sein letztes Spiel für Lübeck in der Regionalliga Nord am 9. November 2019 bestritten. Die Erkrankung habe ihn «wie aus dem Nichts» getroffen, sagte er. «Ich habe zwei-, dreimal pro Woche Therapiegespräche, das hilft mir, mir geht es schon wieder ganz gut», versicherte der einstige Mittelfeldspieler. «Und ich habe meine Eltern, die mich sehr unterstützen – selbst die sind damals im November aus allen Wolken gefallen, als ich sie angerufen habe, um mich abzuholen in Lübeck, weil es mir so schlecht ging.»

Er werde weiterhin offensiv mit dem Thema umgehen. «Wie gesagt: Ich möchte durch den Weg über die Öffentlichkeit anderen helfen.» Fußball will er künftig mit Freunden in seiner Umgebung spielen, wenn es die Lockerungen in der Corona-Zeit zulassen. «Und natürlich komme ich nach Lübeck, werde mit ein paar Kumpels vom VfB ’ne Kleinigkeit essen», sagte Hoins.

Mitteilung VfB Lübeck

Interview „Lübecker Nachrichten“