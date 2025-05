Ex-Fußball-Star Gerard Piqué hofft auf Aufstieg des HSV

Hamburg (dpa) –

Der spanische Ex-Profifußballer Gerard Piqué drückt die Daumen, dass der Zweitligist HSV den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga schafft. «Es ist ein sehr wichtiges Spiel an diesem Samstag. Das haben sie mir gesagt», sagte der Weltmeister von 2010 auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg. «Ich hoffe, Hamburg kann aufsteigen und kommt wieder in die erste Liga. Ich weiß, es ist ein sehr wichtiger Club. Ihr habt ein bisschen gelitten in den vergangenen Jahren.»

Die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga können die Hamburger aber schon am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Ulm perfekt machen.