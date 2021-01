Ex-Boxweltmeister Sturm will gegen Feigenbutz kämpfen

Der Boxer Felix Sturm. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Vier Monate nach seinem Comeback will der ehemalige Boxweltmeister Felix Sturm erneut in den Ring steigen. Gegner soll der fast 17 Jahre jüngere Vincent Feigenbutz aus Karlsruhe sein. «Wir sind in Verhandlungen und wollen sie schnell abschließen. Für Deutschland wäre das ein Top-Kampf», sagte Promoter Ismail Özen-Otto vom Hamburger Universum-Stall am Mittwoch. Geplant ist das Duell für den 24. April. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Der einstige Interims-Weltmeister Feigenbutz besitzt den Interkontinentaltitel der IBF im Mittelgewicht. Der 41-jährige Sturm, der im vergangenen Jahr zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Dopings verurteilt worden war und dagegen Revision eingelegt hat, möchte mit einem Sieg in der Weltrangliste klettern. Das Ziel des fünfmaligen Weltmeisters ist es, erneut um einen WM-Titel zu kämpfen.

