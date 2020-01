Ex-Bischof: Wilckens Mitgliedschaft in Waffen-SS war bekannt

Kiel (dpa/lno) – Die Mitgliedschaft des früheren Lübecker Bischofs Ulrich Wilckens in der Waffen SS ist nach Angaben des früheren Landesbischofs der Nordkirche, Gerhard Ulrich, schon seit Jahrzehnten bekannt gewesen. Dass Wilckens die Mitgliedschaft in der Waffen-SS als einer von vielen Kindersoldaten zum Ende des Krieges nun, im hohen Alter von 91 Jahren, in seiner jetzt erschienenen Autobiografie «eingeräumt» hätte, davon könne überhaupt nicht die Rede sein, sagte Ulrich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Denn Wilckens habe diesen Teil seiner Biografie nie verschwiegen.

«Schon in meiner Zeit als Student an der Fakultät für Evangelische Theologie in Hamburg Anfang der 1970er Jahre habe ich den Neutestamentler Wilckens davon erzählen hören, danach des Öfteren wieder, zuletzt hat er 2018 bei einem theologischen Symposium anlässlich seines 90. Geburtstages davon geredet», sagte Ulrich. Wilckens sei als durchaus streitbarer Theologe bekannt. «Aber er hat nie seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und die Umstände seiner damaligen Lebenswende verleugnet. Wer Ulrich Wilckens dies unterstellt, tut ihm Unrecht», sagte Ulrich.

Wilckens hatte sich als 15-Jähriger zur Waffen-SS angemeldet. Nach dem Vortrag eines SS-Offiziers habe er unterschrieben, um seinem Vater, einem Hitler-Verehrer, einen Gefallen zu tun und zugleich die Ehre seiner Schule zu retten, berichtet Wilckens in seinen Erinnerungen. Da er eine jüdische Urgroßmutter hatte, hätte er eigentlich gar nicht eintreten dürfen.



Bereits bei der Vorausbildung 1944 spürte Wilckens, wie er berichtet, einen «inneren Bruch mit der SS». Die Liedzeile «Wenn das Judenblut vom Messer spritzt (…)» habe er nicht mitsingen können. Im Januar 1945 wurde Wilckens mit 16 Jahren zur Waffen-SS einberufen. Wilckens hatte, wie Ulrich hervorhebt, versucht, sich dem Einsatz in der Waffen-SS zu entziehen, was ihn vor ein Kriegsgericht gebracht habe. «Einem verständnisvollen Richter verdankt Wilckens die Bewahrung vor dem Todesurteil.» Bei einem Einsatz bei München überrollte ihn ein Panzer. Wilckens überlebte unverletzt und beschreibt dies als Bekehrungserlebnis.