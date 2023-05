EWE-Finanzvorstand will Posten im nächsten Jahr abgeben

Oldenburg (dpa/lni) –

Der Oldenburger Energiekonzern EWE muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie EWE am Freitag mitteilte, will sich der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Mücher nach Ende Mai 2024 neuen Aufgaben zuwenden. EWE-Aufsichtsratschef Bernhard Bramlage dankte Mücher «für die frühzeitige Mitteilung seiner Entscheidung und auch die Bereitschaft, seinen Vertrag noch bis zum 31. Mai 2024 zu verlängern, um die Arbeiten am Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 zu begleiten». Mücher, der 1960 geboren wurde, gehört seit März 2016 dem Vorstand von EWE an.