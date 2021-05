EWE Baskets Oldenburg patzen zum Playoff-Start

Rickey Paulding in Aktion. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Oldenburg (dpa/lni) – Die EWE Baskets Oldenburg haben zum Auftakt der Playoffs in der Basketball-Bundesliga verloren. Gegen ratiopharm Ulm unterlag der Tabellendritte der regulären Saison am Donnerstag mit 88:93 (45:46) und liegt nach dem ersten von fünf möglichen Viertelfinal-Begegnungen mit 0:1 zurück. Routinier Rickey Paulding war mit 16 Punkten bester Werfer der Oldenburger. Am Samstag stehen die Baskets vor der zweiten Begegnung erneut in Oldenburg bereits unter Druck.

Nach dem ersten Viertel sah es nach einem klaren Start-Erfolg aus. Die Niedersachsen führten mit 13 Punkten und lagen zu Beginn des zweiten Durchgangs sogar mt 17 Zählern vor (36:19/12. Minute). Danach verlor die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic die Kontrolle: Ulm kam besser ins Spiel und führte zur Pause mit 46:45. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste vorn und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Dabei half auch der insgesamt 7500 Ligapunkt von Club-Legende Paulding nicht.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-683457/2

Spielstatistik

Playoff-Übersicht