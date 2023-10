EWE Baskets Oldenburg gelingt Überraschung gegen Bayern

Oldenburg (dpa/lni) –

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert – und was für einen. Drei Tage nach der Niederlage im Niedersachsen-Duell bei den Basketball Löwen Braunschweig besiegten die Oldenburger am Montagabend den FC Bayern Basketball mit 77:67 (45:39) und fügten dem großen Titelfavoriten die erste Niederlage zu. Vor 6200 Zuschauern in der ausverkauften EWE Arena zeigte das Team von Trainer Pedro Calles 40 Minuten lang eine starke Leistung.

Die Bayern verzichteten in Oldenburg angesichts von noch zwei weiteten Partien in dieser Woche unter anderem auf den früheren NBA-Star Serge Ibaka. Dennoch erwischte der Topfavorit auf den Titel einen guten Start und entschied das erste Viertel mit 26:21 für sich. Doch dann steigerten sich die Oldenburger und drehten die Partie. Zur Pause lagen die Niedersachsen überraschend mit sechs Punkten vorn.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber sogar auf 13 Punkte davon, doch angeführt von Weltmeister Andreas Obst kamen die Bayern wieder auf einen Zähler heran. Oldenburg behielt aber die Ruhe und setzte sich im Schlussviertel wieder ab. Auch, weil bei Obst die Dreier nicht mehr fallen wollten. Bester Oldenburger Werfer war Charles Manning Junior mit 20 Punkten, bei den Bayern kam Weltmeister Isaac Bonga auf 16 Zähler.