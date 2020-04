EWE Baskets: Keine Bewerbung für Bundesliga-Turnier

Oldenburg (dpa) – Die EWE Baskets Oldenburg werden sich nun doch nicht um die Ausrichtung des Zehner-Turniers bewerben, mit dem die Basketball-Bundesliga ihre Saison an einem Standort ohne Zuschauer beenden will. Zwar traue man sich die Organisation grundsätzlich zu, sagte Geschäftsführer Hermann Schüller am Donnerstag. «Allerdings sollte man diesen Schritt nur gehen, wenn man zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass wirklich alles passt.» Es sei jetzt nicht die Zeit für irgendwelche «Kraftvergleiche» mit anderen Bewerbern, sagte Schüller.

Die BBL hatte am Montag in einer Videoschalte mit den 17 Clubs entschieden, die Saison nicht abzubrechen. Stattdessen wollen zehn Clubs in zwei Fünfer-Gruppen mit anschließenden Playoffs an einem Standort ohne Zuschauer den deutschen Meister küren.

Außer Oldenburg hatten auch München, Frankfurt, Berlin und Ulm grundsätzliches Interesse an einer Ausrichtung der auf rund drei Wochen angelegten Veranstaltung bekundet. Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstagabend. Am Montag will die Liga den Standort des Turniers bekanntgeben.

