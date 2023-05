Evotec und Novartis arbeiten zusammen

Hamburg (dpa) –

Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec aus Hamburg kooperiert mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis. Die zwischen der amerikanischen Evotec-Tochter Just – Evotec Biologics und der ebenfalls amerikanischen Novartis-Tochter Sandoz vereinbarte Zusammenarbeit führe unmittelbar zu einer Vorabzahlung an Evotec in zweistelliger Millionenhöhe, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Hinzu kommen weitere zukünftige Zahlungen. Bei der Partnerschaft geht es unter anderem um die Entwicklung und anschließende Herstellung mehrerer biopharmazeutisch hergestellter Nachahmermedikamente (Biosimilars). Der Aktienkurs von Evotec legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu.