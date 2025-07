Evotec einigt sich auf Verkauf von Standort in Frankreich

Toulouse (dpa) –

Der im Umbau steckende Hamburger Biotechkonzern Evotec will seinen Standort in Toulouse an das Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz verkaufen. Eine nicht bindende Vereinbarung sei getroffen worden, teilte Evotec mit. Sandoz wird demnach auch eine Lizenz erhalten, die die Herstellung bestimmter Nachahmermedikamente erlaubt. Das im MDax notierte Unternehmen Evotec erhalte von Sandoz rund 300 Millionen US-Dollar (rund 260 Millionen Euro) in bar und weitere Zahlungen. Evotec verspricht sich von dem Geschäft eine Verbesserung der Gewinnmargen.

Der Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4.800 Mitarbeiter an Standorten in Europa und den USA.