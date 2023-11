Evangelische Kirchen: Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt

Königslutter/Emden (dpa/lni) –

Aus evangelischen Kirchen in Niedersachsen gibt es neue Berichte über Vorfälle sexualisierter Gewalt. In der braunschweigischen Landeskirche seien 13 weitere solcher Fälle, darunter auch Verdachtsfälle, durch Pfarrpersonen offenkundig geworden, sagte Landesbischof Christoph Meyns laut einem Sprecher am Freitag vor der Landessynode in Königslutter. Die aufgefundenen Fälle seien sehr unterschiedlicher Natur. Neben Verdachtsfällen, bei denen nichts nachgewiesen werden konnte, gebe es auch drei bis vier Fälle von strafrechtlicher Relevanz aus den 1960er-Jahren.

Auch die Evangelisch-reformierte Kirche berichtete, dass es in der Vergangenheit Vorfälle von sexualisierter Gewalt gegeben habe. Darüber habe Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden am Donnerstag vor der Synode in Emden berichtet. Im Zuge der Aufarbeitung seien zehn Fälle festgestellt worden, in denen eine Person der sexualisierten Gewalt verdächtigt oder beschuldigt worden sei, es gebe 13 Betroffene, hieß es.

Nach Angaben aus beiden Einrichtungen handelt es sich um Zahlen für eine bundesweiten Studie, an der sich alle evangelischen Kirchen in Deutschland beteiligen. Die Ergebnisse sollen im Januar 2024 vorgestellt werden.