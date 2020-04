Evangelische Kirchen an Ostern für Gebet geöffnet

Ein Kreuz unter blauem Himmel. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Gottesdienste in Kirchen sind derzeit wegen der Corona-Epidemie verboten – doch zum stillen Gebet dürfen Gotteshäuser in Niedersachsen an Karfreitag und Ostern öffnen. Dies habe der Krisenstab des Landes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen mitgeteilt, wie diese am Dienstag informierte. Einzelnen Gläubigen könne das stille Gebet in einer Kirche ermöglicht werden, wenn die vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden.

Der Vorsitzende des Rates der Konföderation, Landesbischof Ralf Meister, sagte: «Die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden haben jetzt die Sicherheit, dass sie unter Einhaltung der geltenden Regelungen zum Schutz vor dem Coronavirus die Kirchen öffnen können. Es bleibt der Schmerz, dass wir an Gründonnerstag, Karfreitag und an Ostern nicht in unseren Kirchen Gottesdienste feiern können. Dazu gibt es leider keine Alternative, wenn wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen wollen.»