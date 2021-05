Evangelische Kirche wählt Studentin zur neuen Präses

Die Flagge der Bundesrepublik Deutschland weht neben einem vergoldeten Turmkreuz. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Hannover (dpa) – Das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die 25 Jahre alte Philosophiestudentin Anna-Nicole Heinrich zur neuen Präses gewählt. Heinrich wurde am Samstag auf der digital organisierten Frühjahrstagung der Synode zur Nachfolgerin der FDP-Politikerin Irmgard Schwaetzer (79) gewählt, die den Spitzenposten seit November 2013 innehatte. Heinrich warb in ihrer Vorstellungsrede für eine «hoffnungsvolle, integrierende, pragmatische Kirche». Trotz Sparmaßnahmen, Umbau und Rückbau in der Kirche seien Zuversicht und Aufbruch im Glauben nötig.

Der EKD-Ratsvorsitzende, der Münchner Bischofs Heinrich Bedford-Strohm, wertete die Wahl von Heinrich als «ein ganz starkes Zeichen». Heinrich, die in Regensburg studiert, setzte sich bei der Wahl mit klarer Mehrheit gegen die Richterin und Grünen-Politikerin Nadine Bernshausen (41) aus Marburg durch. Bei der vom EKD-Sitz in Hannover aus digital organisierten Wahl stimmten 75 Synodale für Heinrich und 39 für Bernshausen. Es gab elf Enthaltungen und eine ungültige Stimme.

Die Präses ist die Vorsitzende des Kirchenparlaments, der Synode. Diese ist eins der Leitungsgremien der EKD, die als Dachorganisation der 20 Landeskirchen mit insgesamt 21,1 Millionen evangelischer Christen und rund 13 500 Kirchengemeinden fungiert.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-517054/3

