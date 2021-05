Evangelische Kirche beginnt Synodentagung

Hannover (dpa) – Die Frühjahrstagung des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst in der Herrenhäuser Kirche in Hannover begonnen. Im Mittelpunkt der Tagung der Synode steht die Wahl eines neuen Präses, der dem Parlament in den kommenden sechs Jahren vorsteht. Die FDP-Politikerin Irmgard Schwaetzer (79), die den Spitzenposten seit November 2013 innehat, steht für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Die Wahl findet am Samstag statt. Kandidaten werden von einem Nominierungsausschuss erst am Tag selber vorgestellt. Außerdem konstituiert sich auf der Tagung das neue Kirchenparlament mit seinen 128 Synodalen, die aus den 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland stammen.

Wegen der Corona-Epidemie wurde der Gottesdienst digital übertragen. Auch die Synodentagung wird online organisiert. Die Auswirkung der Infektionswelle auf die Arbeit der Kirche wird außerdem ein Thema auf der Tagung sein. «Glauben leben, Gottesdienste und Pandemie» lautet ein Themenabend am Freitag.

Am Samstag wird außerdem der Ratsbericht des EKD-Vorsitzenden, des Münchner Bischofs Heinrich Bedford-Strohm erwartet. In der Grundsatzrede nimmt der höchste evangelische Kirchenvertreter neben kirchlichen auch gesellschaftliche und politische Themen in den Blick.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine Dachorganisation der 20 Landeskirchen mit insgesamt 21,1 Millionen evangelischer Christen und rund 13 500 Kirchengemeinden. Der EKD-Sitz ist in Hannover.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-496724/2

Tagung der Synode der EKD