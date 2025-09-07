Evakuierung vor Bombenentschärfung bei Preetz

Auch eine Bundesstraße muss für die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes vorübergehend gesperrt werden. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Preetz (dpa/lno) –

Vor der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Preetz (Kreis Plön) hat die Evakuierung des Gefahrenbereichs begonnen. «Alle Anwohnerinnen und Anwohner müssen bis 11:00 Uhr den Evakuierungsbereich verlassen haben», schrieb die Polizei am Vormittag bei Facebook und erinnerte: «Denkt auch an Nahrung, Getränke und wichtige Medikamente.»

Betroffen sind den Angaben zufolge knapp 2.000 Menschen. Die Mensa einer benachbarten Schule wurde als Ersatzunterkunft zur Verfügung gestellt. Auch die Bundesstraße 76 soll während der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes gesperrt werden.

Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war am Freitag bei der Überprüfung einer Verdachtsfläche zwischen Preetz und Wankendorf gefunden worden.