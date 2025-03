Evakuierung in Bremen wegen Weltkriegsbomben

Wegen einer Bombenräumung müssen am Sonntag viele Bremerinnen und Bremer ihre Wohnungen verlassen. (Symbolfoto) Friso Gentsch/dpa

Bremen (dpa) –

Wegen der Entschärfung mehrerer Weltkriegsbomben müssen in Bremen am Sonntag rund 2.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verdacht bestätigt, dass es sich bei den vier mutmaßlichen Blindgängern tatsächlich um 500 Kilogramm schwere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Eine Entschärfung sei nicht möglich, die Bomben sollen daher am Sonntag kontrolliert gesprengt werden.

Für die Sprengung müssen am Sonntag Anwohner im Umkreis von 1.000 Metern um die Fundstelle ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierung soll ab 8.00 Uhr beginnen. Betroffen sind früheren Angaben zufolge rund 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner. In einer Schule in der Nähe soll eine Notunterkunft eingerichtet werden, eine Sprengung ist für 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr geplant.

Laut Polizei waren die Blindgänger bei Sondierungen auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge im Norden der Stadt entdeckt worden. Den Fund hatte die Polizei erstmals am Montag gemeldet. Am Samstag untersuchte nun der Kampfmittelräumdienst die Blindgänger.