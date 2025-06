Eurowings will Verbindung Hamburg-Tel Aviv wieder aufnehmen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Fluggesellschaft Eurowings plant, vom 25. Juni an wieder zweimal in der Woche von Hamburg nach Tel Aviv zu fliegen. Das teilte ein Sprecher der Eurowings-Pressestelle mit. Die Verbindung nach Israel war laut Pressestelle der Lufthansa-Tochter am 4. Mai aus Sicherheitsgründen eingestellt worden. Damals war eine Rakete aus dem Jemen in der Nähe des Flughafens Tel Aviv eingeschlagen. Die Lufthansa-Gruppe hatte Anfang der Woche bekannt gegeben, dass sie ihre Flüge nach Israel bis einschließlich 22. Juni aussetzt.

Am Helmut-Schmidt-Flughafen hat Eurowings mehrere Flugzeuge stationiert. Eine Suche auf einem Flugsuchportal ergab, dass Israel ab Hamburg derzeit nicht direkt angeflogen wird. Zunächst berichteten mehrere Medien, darunter der NDR. Die Pressestelle des Flughafens war nicht zu erreichen.