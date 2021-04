European League of Football: Finale in Düsseldorf

Hamburg (dpa/lno) – Die neugegründete European League of Football (ELF) will das Finale ihrer Premierensaison am 26. September in Düsseldorf spielen. Das gab die ELF am Freitag bekannt. «Die Stadt und dieses Stadion stehen für geschichtsträchtige Veranstaltungen», sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica über die Veranstaltung in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Das Stadion war von 2005 bis 2007 der Spielort der Düsseldorf Rhein Fire in der NFL Europe. «Ich kann es kaum erwarten, den Bowl der European League of Football in Düsseldorf zu erleben. Und wer weiß, vielleicht kehrt ja auch Rhein Fire irgendwann auf die große Bühne zurück», sagte EFL-Comissioner Patrick Esume.

Die ELF soll am 19. Juni mit acht Teams in ihre erste Saison gehen. Dabei sind sechs Mannschaften aus Deutschland sowie je ein Team aus Spanien und Polen.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-321280/2

European League of Football