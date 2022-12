European League: Buxtehude scheitert in der Qualifikation

Hamburg (dpa) –

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat die Gruppenphase in der European League verpasst. Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde reichte der Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Samstag gegen den norwegischen Vertreter Fana der 25:23 (13:14)-Erfolg nicht zum Weiterkommen. Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Norddeutschen 21:28 verloren. Beste BSV-Werferinnen waren im zweiten Duell Maxi Mühlner und Isabelle Dölle mit je neun Treffern.

In der dritten Minute übernahm der BSV mit dem 2:1 zum ersten und letzten Mal in der ersten Halbzeit die Führung. Nach gut 20 Minuten konnte sich Fana dann absetzen und baute seinen Vorsprung zwischenzeitlich auf vier Tore aus.

Auch im zweiten Durchgang lief der BSV erst einmal einem Rückstand hinterher und sah beim Stand von 16:19 (37. ) schon wie der sichere Verlierer aus. Mit vier Toren in Serie aber holte sich der BSV die zweite Führung in dieser Partie und sicherte sich in der Schlussphase immerhin noch den knappen Sieg.