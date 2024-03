Europaminister beraten in Lübeck

Lübeck (dpa/lno) –

Die Europaministerinnen und -minister von Bund und Ländern beraten ab Mittwoch in Lübeck über die anstehende Europawahl und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Ressortchefinnen und -chefs wollen einen gemeinsamen Aufruf zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni starten. Thema der 94. Europaministerkonferenz sind bis Donnerstag nach Angaben des Europaministeriums in Kiel die Lage in der Ukraine, die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Rolle der Ozeane im Kontext der EU-Klimapolitik.

In der Konferenz unter Vorsitz Schleswig-Holsteins geht es aber auch um die künftige Verteilung der EU-Mittel in der Strukturpolitik. «Auch in Europa ist das Thema Sparen beziehungsweise das Einsetzen der Mittel für andere Zwecke mittlerweile angekommen», erklärte der Vorsitzende der Konferenz, Schleswig-Holsteins Ressortchef Werner Schwarz (CDU), im Vorfeld. Über die Ergebnisse ihres Treffens wollen die Minister am Donnerstag (13.00 Uhr) informieren.