Schwarz begrüßt Millionen-Zusage für Wasserstoffprojekt

Werner Schwarz auf dem Landesparteitag der CDU in den Holstenhallen. Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Europaminister Werner Schwarz (CDU) hat die Zusage für eine EU-Förderung von rund zwölf Millionen Euro für ein grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt begrüßt. Das sogenannte String-Projekt Greater4H wird nach Angaben des Ministeriums vom Mittwoch ein Kernnetz von mindestens zwölf Wasserstoff-Tankstellen zwischen Hamburg und Oslo für den Schwerlastverkehr einrichten.

«Eine zusammenhängende Wasserstoffinfrastruktur, die vier Nationalstaaten miteinander verbindet, gibt es in Europa bisher nicht», sagte Schwarz in Kiel. «Schleswig-Holstein übernimmt hier gemeinsam mit den privaten Unternehmen und den String-Partnerregionen eine Vorreiterposition.» Dem Klimawandel müssten grenzüberschreitende Lösungen entgegengesetzt werden. «Grüner» Wasserstoff als emissionsfreie Antriebsvariante gewinne dabei mehr und mehr an Bedeutung.

Die politische String-Kooperation wurde laut Ministerium 1999 in Lübeck gegründet. Sie umfasst Mitgliedsregionen und -städte aus Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Rund 14 Millionen Menschen leben in der Region zwischen Hamburg und Oslo.