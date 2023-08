Europaletten im Wert von einer halben Million Euro entwendet

Bremen (dpa/lni) –

Europaletten im Wert von rund einer halben Million Euro soll ein 38-jähriger Mann von einem Logistikunternehmen in Bremen-Strom entwendet haben. Der Mitarbeiter eines externen Dienstleistungsbetriebs soll zweieinhalb Jahre lang insgesamt rund 50.000 Paletten beiseitegeschafft haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen hatte den Verlust der Paletten erst vor kurzem bemerkt. Zunächst seien die Zuständigen von einem Buchungsfehler ausgegangen. Schließlich sei aber der 38-jährige Verlader mehrfach dabei beobachtet worden, wie er leere Paletten in Lastwagen lud. Zuletzt seien es 45 Stück gewesen. Die Holzplatten seien zu einer Firma gebracht und veräußert worden. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Sie prüft, ob es Komplizen und Auftraggeber gab.