Europäische Umweltagentur: Badegewässer erhalten Bestnoten

Hannover (dpa/lni) –

Niedersächsische Badegewässer haben von der Europäischen Umweltagentur Bestnoten erhalten. Die Anforderungen würden in hohem Maße erfüllt, sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Alle Badestellen in der EU werden demnach während der Badesaison regelmäßig auf sogenannte Indikatorkeime untersucht – dadurch könne das jeweilige Gesundheitsamt Hinweise insbesondere auf fäkale Verunreinigungen erhalten. Dies könne dann bedeuten, dass auch Krankheitserreger in größerer Zahl ins Badegewässer gelangt sein könnten.

Das Ministerium empfiehlt, bewachte Badestellen zu bevorzugen, auf Hinweisschilder zu achten und trübe Badeseen wegen der Unfallgefahr nur sehr vorsichtig zu nutzen.