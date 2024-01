Eurocup: Towers unterliegen auch den Wolves Vilnius

Hamburg (dpa/lno) –

In ihrem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison im Eurocup haben die Veolia Towers Hamburg erneut verloren. Bei den Wolves Vilnius in Litauen unterlag der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit 84:94 (41:56) und kassierte damit im 17. Spiel die 15. Niederlage. Bester Werfer in der Mannschaft von Trainer Benka Barloschky war Vincent King mit 21 Punkten. Zum Abschluss der Hauptrunde empfängt der Tabellenneunte der A-Gruppe am kommenden Dienstag den italienischen Club Umana Reyer Venice.

Die Towers, die nur zehn Spieler im Kader hatten, begannen gut und lagen nach rund fünf Minuten bereits mit 16:8 vorn. Danach aber kippte die Partie. Die Gastgeber wurden zunehmend besser und distanzierten die Hanseaten im zweiten Viertel deutlich. Zeitweilig führte Vilnius mit 17 Punkten.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich das Barloschky-Team, die drohende Niederlage abzuwenden, doch das misslang. Zwar agierten die Hanseaten besser als vor der Pause und entschieden die zweite Halbzeit mit fünf Punkten Differenz für sich, konnten den Litauern aber in keiner Phase wirklich gefährlich werden.