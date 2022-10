Eurocup: Towers-Defensive muss sich gegen Patras bewähren

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg wird in seinem vierten Hauptrunden-Spiel im Eurocup primär in der Abwehr gefordert sein. Am Dienstag (18.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner beim Gruppenzweiten Promitheas Patras in Griechenland an und trifft auf den Club mit der aktuell besten Offensive in diesem Wettbewerb. Der Gastgeber, der wie die Towers zwei Siege und eine Niederlage aufweist, erzielte im Schnitt 90,3 Punkte. «Mit dem Sieg gegen den vermeintlichen Gruppenfavoriten Gran Canaria haben sie ihren Anspruch auf einen absoluten Spitzenplatz in der Gruppe untermauert», stellte Korner zudem fest.

Allerdings verwies der Österreicher auf die zuletzt gezeigten Leistungen seiner Mannschaft im Eurocup und der Bundesliga. «Wir haben in all diesen Partien teilweise hervorragend gespielt.» Allerdings räumte Korner ein, dass die Konstanz gefehlt habe. «Jedoch haben wir in den entscheidenden Phasen die wichtigen Plays gemacht. Dass wir überwiegend über unsere Defensive diese Spiele letztendlich gewinnen konnten, stimmt mich positiv», sagte er. »Denn das ist nachhaltig und reproduzierbar.»