Eurocup: Neuer Towers-Coach erwartet motivierten Gegner

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Wechsel auf der Cheftrainer-Position steht für die Veolia Towers Hamburg bereits am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) die erste Bewährungsprobe unter ihrem neuen Coach Benka Barloschky an. Zum Rückrundenstart im Eurocup empfängt der Basketball-Bundesligist Buducnost Podgorica aus Montenegro. Das Hinspiel hatten die Hanseaten mit 73:66 gewonnen.

Barloschky, der am Montag offiziell die Nachfolge des am Samstag beurlaubten Österreichers Raoul Korner angetreten hatte, warnte aber auch mit Blick auf den Erfolg im ersten Duell: «Es wird ein sehr schweres, ein sehr physisches Spiel. Ich erwartete, dass die Mannschaft top motiviert nach Hamburg kommen wird.» In der Gruppe B liegen die Towers mit drei Siegen aus neun Partien auf dem achten Rang. Die Gäste sind Fünfter (5/4).