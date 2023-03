EU-Kommissarin spricht von «schockierender Tat» in Hamburg

Brüssel (dpa) –

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat sich entsetzt über die Gewalttat in Hamburg mit mehreren Toten gezeigt. Sie sprach am Freitagmorgen auf Twitter von einer «schockierenden Tat». Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Zugleich dankte die Schwedin der Hamburger Polizei, die «unverzüglich mit unglaublichem Mut» reagiert habe. Während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden.