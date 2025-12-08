EU gibt knapp 2,5 Millionen für Agrar-Projekte im Norden

Mit Geld der EU werden fünf Projekte für die Zukunft der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein gefördert. Christian Charisius/dpa

Hohenlockstedt (dpa/lno) –

Die Europäische Union fördert fünf Projekte in Schleswig-Holstein, mit denen die Agrarwirtschaft zukunftsfester und umweltfreundlicher werden soll. Landwirtschaftsministerin Cornelia Schmachtenberg (CDU) übergab den Projektgruppen aus Wissenschaftlern, Unternehmen und Landwirten in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) Förderbescheide in Höhe von zusammen knapp 2,5 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Topf der EU für «Europäische Innovationspartnerschaft» (EIP).

Zu den geförderten Projekten gehört das Drohnensystem «X-Mas-Drones», das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Überwachung und Bearbeitung von Weihnachtsbaumplantagen vereinfachen und verbessern soll. Im Projekt «AHOI.SH» geht es um die Wertschöpfungskette bei Agroforst. Dabei werden Reihen von schnell wachsenden Bäumen wie Pappeln und Feldwirtschaft kombiniert. Die Vorteile für Klima, Boden und Tiere sind bekannt, doch noch mangelt es an Vermarktungsmöglichkeiten für das Holz.

«Die heute vorgestellten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie eng Forschung, Beratung und Praxis in unserem Land zusammenarbeiten», sagte Schmachtenberg.